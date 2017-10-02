Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 37 tutuklu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında işlem yapılan 140 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında işlem yapılan 140 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 270 gram esrar, 396 gram eroin, 170 gram kokain, 735 gram skunk, 365 gram bonzai, 109 gram metamfetamin olmak üzere toplam 2 kilo 45 gram uyuşturucu madde, 767 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 135, bulundurma ve benzer suçlardan ise 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 140 şüpheliden 37'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör, hassas terazi, çok sayıda mermi bulundu, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 265 avro ile 12 bin 525 liraya el konuldu.