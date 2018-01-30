Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 34 tutuklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Ocak'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 123 gram esrar, 1 kilo 235 gram eroin, 3 gram kokain, 38 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 66 gram sentetik uyuşturucu ile bin 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 86, bulundurma ve benzer suçlardan ise 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan 3 av tüfeği, 1 hassas terazi, 34 fişek, 20 tabanca mermisi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 50 avro ve 17 bin 300 liraya el konuldu.

Kaynak: AA