  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.534
    EURO 3.857
  • BIST 94531.28
    ALTIN 142.471
Buradasınız : » » Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 21 tutuklama

Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 21 tutuklama

Polis ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlar sırasında haklarında işlem yapılan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 21 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlar sırasında haklarında işlem yapılan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonlarda, 801 gram uyuşturucu madde ile 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 756 gram esrar, 30 gram eroin, 10 gram bonzai ve 5 gram kokain olmak üzere toplam 801 gram uyuşturucu madde, 500 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edilen bin 5 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 49, bulundurma ve benzer suçlardan ise 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 55 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA

Etiketler: uyuşturucuyla mücadele, Başkent
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER