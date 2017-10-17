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Buradasınız : » » Başkentte uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Başkentte uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Başkentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 114 kişi hakkında işlem yapıldı, şüphelilerden 45'i tutuklandı.

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Başkentte uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Başkentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 114 kişi hakkında işlem yapıldı, şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 8-15 Ekim tarihleri arasında 51 olayda, 61 kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 46 kişiye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçundan, 7 kişiye ise diğer suçlardan işlem yaptı.

Şüphelilerden 55'i Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı. Zanlılardan 11'i adli kontrolle, üçü de savcılıktan serbest kaldı.

Operasyonlarda, 157 kilo 264 gram esrar, 23 kök hint keneviri, 174 gram eroin, 295 gram kokain, 8 bin 916 sentetik hap, 960 gram skunk, bin 594 captogon, 191 gram bonzai, 42 sentetik ecza hap, bir gram metamfetamin maddesi, 8 hassas terazi, 2 uyuşturucu düzeneği, bir av tüfeği, 6 tabanca, 6 tabanca şarjörü, 48 tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 320 lira ele geçirildi.

Etiketler: ankara, uyuşturucu, operasyon
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