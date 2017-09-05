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Buradasınız : » » Başkentte uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Başkentte uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 53 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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Başkentte uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 53 şüpheliden 18'i tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 kilo 113 gram esrar, 2 kilo 956 gram eroin, 82 gram kokain, 137 gram skunk, 11 gram metamfetamin olmak üzere 6 kilo 299 gram uyuşturucu madde, 3 bin 241 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 49, bulundurma ve benzer suçlardan ise 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 53 şüpheliden 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir tabanca, 2 şarjör, 3 hassas terazi, 565 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 490 avro ve 9 bin 795 liraya el konuldu.

Etiketler: Ankara emniyet müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu
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