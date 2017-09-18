Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe

Ankara’nın Beypazarı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde narkotik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 43 kilo 390 gram uyuşturucu ve 260 kök hint keneviri ele geçirildi. İki operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde A.E isimli şüphelinin uyuşturucu imali ve satışı yaptığı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Takibe alınana şüpheli 17 Eylül’de Kahramankazan'daki evinin yakınlarında gözaltına alındı. Şüpheli A.E’nin sırtında taşıdığı çuvalda, 12 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin operasyonu sırasında A.E’den uyuşturucu temin etmek için geldiği belirlenen ve polisleri görünce kaçan M.K. da yakalandı. Şüpheli A.E’nin ifadeleri doğrultusunda, bölgeden bulunan Ova çayı kenarında boş arazide arama yapan ekipler, 260 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir başka istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesi Karamanoğluuşağı Caddesi üzerinde iki araçta yaptıkları aramada, 26 kilo 220 gram esrar ve 4 kilo 660 gram toz esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan S.G, V.G ve T.A gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin temin ve ticaretini yaparak haksız kazanç elde eden kişilerle mücadelenin süreceğini vurguladı.