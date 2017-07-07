  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Başkentte uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 800 kök hint keneviri ile ekim yapan iki kişi yakalandı.

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Başkentte uyuşturucu operasyonu

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 kök hint keneviri ile ekim yapan iki kişi yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ankara'nın Güdül ilçesinde kenevir bitkisi ekildiğine dair bilgiler tespit etti.

Bunun üzerine yapılan operasyonda 800 kök hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan, bu bitkinin ekimini yaptığı belirtilen şüpheli H.C. ve A.C. ile ilgili adli işlemler devam ederken, ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edildi.

Etiketler: Başkent, uyuşturucu
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