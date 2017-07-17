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Başkentte uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı.

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Başkentte uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-16 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 27 kilo 260 gram esrar, bir kilo 293 gram eroin, 42 gram kokain, 161 sentetik hap, 68 gram "skunk", 34 gram bonzai, 6 tabanca, 3 şarjör, 65 mermi, 3 uzun namlulu silah fişeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 11 bin 115 lira, 10 avro ve 3 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si cezaevine gönderildi, 17'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 58'i serbest bırakıldı.

Etiketler: Başkent, uyuşturucu
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