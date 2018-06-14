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Başkentte tekstil mağazasında yangın

Ankara Etimesgut'ta ev tekstil ürünleri ve perde satışı yapılan bir mağazada çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.

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Başkentte tekstil mağazasında yangın

Ankara Etimesgut'ta bulunan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Kısa sürede büyüyen ve mağazanın tamamını saran alevlere ekipler güçlükle müdahale etti.

Yangın 1 saatlik çalışmaların sonucunda söndürüldü 

Yangın sırasında binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken, mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Mağazada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: yangın, ankara
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