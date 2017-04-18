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Buradasınız : » » Başkentte tacirlere göz açtırılmadı

Başkentte tacirlere göz açtırılmadı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 58 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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Başkentte tacirlere göz açtırılmadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 kilogram 656 gram esrar, 4 kilogram 115 gram eroin, 1 gram kokain, 280 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar maddesi) olmak üzere toplam 12 kilogram 52 gram uyuşturucu madde ve 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 57, bulundurma ve benzer suçlardan ise bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 58 şüpheliden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 14 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 3 bin 45 liraya el konuldu.

Etiketler: ankara, uyuşturucu operasyonu
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