  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.637
    EURO 3.83
  • BIST 89089.98
    ALTIN 145.136
Buradasınız : » » Başkentte şüpheli araçtan çıkanlar şok etti

Başkentte şüpheli araçtan çıkanlar şok etti

Ankara'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 8 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 7 tabanca ve 470 fişek ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte şüpheli araçtan çıkanlar şok etti

Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 8 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 7 tabanca ve 470 fişek ele geçirildi.

Dün Konya yolu Ankara girişi mevkisinde 51 HF 026 plakalı araç şüphe üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekiplerince durdurulmak istendi.

Kısa süreli kovalamaca sonrası durdurulan araçta yapılan aramada 8 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 7 tabanca ve bu silahlara ait çeşitli çaplarda 470 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler N.K, E.T ve F.Ö gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: ankara, Başkent, silah, şüpheli araç, pompalı tüfek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER