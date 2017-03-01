Başkentte şüpheli araçtan çıkanlar şok etti

Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 8 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 7 tabanca ve 470 fişek ele geçirildi.

Dün Konya yolu Ankara girişi mevkisinde 51 HF 026 plakalı araç şüphe üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekiplerince durdurulmak istendi.

Kısa süreli kovalamaca sonrası durdurulan araçta yapılan aramada 8 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 7 tabanca ve bu silahlara ait çeşitli çaplarda 470 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler N.K, E.T ve F.Ö gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.