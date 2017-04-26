  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Başkentte silahlı saldırı

Ankara'nın Batıkent semtinde bir site içindeki binaya kalaşnikof silahlarla ateş açıldı.

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Başkentte silahlı saldırı

Ankara'da site içindeki bir binaya kalaşnikof silahlarla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 184 Evler Sitesi'nde yaşayan bir kişi evine girerken bahçede üç şüphelinin dolaştığını fark etti.

Bu kişilerin hırsızlık zanlısı olduğunu düşünerek 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan site sakini, telefonda olay yerinin adresini verirken bir anda ateş açılması üzerine koşarak evine girdi.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Başkent Bulvarı'ndaki sitenin girişinde uzun namlulu silahlara ait mermi kovanları buldu.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırının ardından binanın duvarlarına çok sayıda kalaşnikof mermisi isabet ettiği belirlendi.

Olay yerinde 20 mermi kovanı bulundu

Olay yerinde 20 mermi kovanı bulan polis ekipleri kaçan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler: ankara, silahlı saldırı, batıkent
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