Başkentte silahlı saldırı: 2 yaralı

Yenimahalle'de bir restorana silahla girmeye çalışan üç kişinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırganlardan biri kısa sürede yakalandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:38



