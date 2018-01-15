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Buradasınız : » » Başkentte silahlı saldırı: 2 yaralı

Başkentte silahlı saldırı: 2 yaralı

Yenimahalle'de bir restorana silahla girmeye çalışan üç kişinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırganlardan biri kısa sürede yakalandı.

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Başkentte silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara Yenimahalle’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki restorana iki ayrı otomobille gelen Uğur A, Nuri A. ve Mustafa S. içeriye silahla girmeye çalıştı.

Söz konusu kişilerin üzerinde silah bulunduğunu fark eden güvenlik görevlisinin müdahalesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Yaşanan tartışma üzerine işletme müdürü Tahsin G. de dışarı çıkarak içeriye silahla giremeyecekleri uyarısında bulundu.

Bu sırada üzerinde taşıdıkları tabancaları çıkaran üç kişi restorana ateş açarak geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonrası işletme müdürü Tahsin G. ile Hüseyin K. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

Saldırganlardan biri yakalandı

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken kaçan saldırganların kimlikleri kısa sürede belirlendi.

Saldırganlardan Nuri A. olay yeri yakınlarında yakalandı.

Restoranın güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: silahlı saldırı, ankara
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