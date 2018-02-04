  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkentte sahte içki operasyonu

Başkentte sahte içki operasyonu

Ankara'da bir evde yapılan aramada, yaklaşık 2 bin 500 boş şişe, 5 bin sahte içki bandrolü ve 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte sahte içki operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince, Akşemsettin Mahallesindeki bir eve, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, yaklaşık 2 bin 500 boş şişe, 5 bin sahte içki bandrolü ve 15 litre kaçak içki ele geçirildi, Erdal P. ve Arap Ali P. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonda tıbbi amaçlı etil alkol de ele geçirildi. Etil alkol sahte içki yapımında kullanıldığı biliniyor. 

Bu arada operasyonda, kaçak içki üretilen evin tüm pencere korkuluklarının elektrik döşenerek kontrollü hale getirildiği görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: sahte içki, mamak, kaçak içki, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER