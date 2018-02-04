Başkentte sahte içki operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince, Akşemsettin Mahallesindeki bir eve, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, yaklaşık 2 bin 500 boş şişe, 5 bin sahte içki bandrolü ve 15 litre kaçak içki ele geçirildi, Erdal P. ve Arap Ali P. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonda tıbbi amaçlı etil alkol de ele geçirildi. Etil alkol sahte içki yapımında kullanıldığı biliniyor.

Bu arada operasyonda, kaçak içki üretilen evin tüm pencere korkuluklarının elektrik döşenerek kontrollü hale getirildiği görüldü.

Kaynak: AA