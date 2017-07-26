  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.565
    EURO 4.146
  • BIST 107373.94
    ALTIN 142.735
Buradasınız : » » Başkentte sahte içki imalathanesine baskın

Başkentte sahte içki imalathanesine baskın

Mamak ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 28 şişe sahte içki ve 4 bidonda 68 litre alkol ile çok sayıda sahte etiket ve bandrol ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte sahte içki imalathanesine baskın

 Başkentte, sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit edecek şekilde üretim yapan yerleri yakın takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Mamak ilçesi Aşağı İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi'ndeki bir gecekonduda sahte içki imalatı yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 28 şişe sahte içki ve 4 bidonda 68 litre alkol ele geçirildi. Adresteki aramada, sahte olduğu belirlenen 800 yabancı içki etiketi, bin TAPDK bandrolü ile 100 içki şişesi kapağı bulundu.

Operasyonda, B.K. ile Suriye uyruklu H.C, E.D. ve S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Etiketler: Başkent, mamak, içki, sahte içki
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER