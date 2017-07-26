Türkiye » Başkentte sahte içki imalathanesine baskın Buradasınız : Ana Sayfa

Başkentte sahte içki imalathanesine baskın

Mamak ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 28 şişe sahte içki ve 4 bidonda 68 litre alkol ile çok sayıda sahte etiket ve bandrol ele geçirildi.