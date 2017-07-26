Başkentte sahte içki imalathanesine baskın

Başkentte, sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit edecek şekilde üretim yapan yerleri yakın takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Mamak ilçesi Aşağı İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi'ndeki bir gecekonduda sahte içki imalatı yapıldığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, 28 şişe sahte içki ve 4 bidonda 68 litre alkol ele geçirildi. Adresteki aramada, sahte olduğu belirlenen 800 yabancı içki etiketi, bin TAPDK bandrolü ile 100 içki şişesi kapağı bulundu.
Operasyonda, B.K. ile Suriye uyruklu H.C, E.D. ve S.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.