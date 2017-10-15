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Buradasınız : » » Başkent'te sahte içki imalathanelerine baskın

Başkent'te sahte içki imalathanelerine baskın

Polis ekipleri, Ankara'da sahte içki imalathanesi olarak kullanılan 2 ev ile sahte alkol satışı yapılan 10 adrese operasyon düzenledi.

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Başkentte sahte içki imalathanelerine baskın

Başkentte sahte içki imalathanesi olarak kullanılan 2 ev ile sahte alkol satışı yapılan 10 adrese düzenlenen operasyonda, 25 litrelik 8 bidon saf alkol ve 194 şişe sahte içki ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ve Çankaya'da 2 evde sahte içki imalatı yapıldığı ve bunların eğlence mekanları ile tekel bayilerine satıldığına ilişkin bir istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık üç ay boyunca adresleri fiziki takibe alan ekipler, sahte içkilerin satışının yapıldığı 7 eğlence mekanı ile 3 tekel bayisini tespit etti.

Bunun üzerine, imalathane olarak kullanılan evlerde ve sahte içki satışı yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda, 25 litrelik 8 bidon saf alkol, 194 şişe sahte içki, 211 boş alkol şişesi, 851 şişe kapağı, 3 bin 648 sahte etiket, 6 bin 200 şişe kapüşonu, 536 sahte bandrol ve 19 bin 600 sahte fiyat etiketi ele geçirildi.

Sahte içki imal eden 3 ve bunları satın alan 15 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: ankara, sahte içki
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