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Başkentte polise silahlı saldırı

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki üç kişinin kalaşnikof silahlarla ateş açması sonucu bir polis memuru ağır yaralandı.

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Başkentte polise silahlı saldırı

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki üç kişinin kalaşnikof silahlarla ateş açması sonucu bir polis memuru ağır yaralandı.

Geçen hafta bir gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu saldırı sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Mamak'taki bir adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli üç kişinin otomobille kaçmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri müdahalede bulundu.

Zanlılar polisin "dur" ihtarına uymayarak kalaşnikof silahlarla ateş etti.

Açılan ilk ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralandı.

Saldırganlar daha sonra yaya olarak gecekondu bölgesine kaçıp izlerini kaybettirdi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyon sürüyor. 

Yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor

Kalaşnikoflu saldırıda yaralanan ve meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılan Gasp Büro Amirliğinde görevli polis memuru Avni A'nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. 

Etiketler: silahlı saldırı, polise silahlı saldırı, mamak, Kalaşnikof, Başkent, ankara
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