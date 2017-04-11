Başkentte PKK operasyonu: 16 gözaltı

Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 öğretmenin de aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına çeşitli alanlar ve sosyal medyada propaganda yaptıkları, kırsalda güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda yaralanan teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülenlere yönelik operasyon düzenledi.

Ankara kent merkezi, Polatlı ilçesi ve İzmir'de 2'si öğretmen 16 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.