Başkentte parklara güvenlik kamerası önlemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, Keçiören ilçesindeki Esertepe Parkı'nda basın mensuplarına uygulamayla ilgili bilgi verdi.

Kurtoğlu, daha önce yaygın olarak Sincan Belediyesince kullanılan güvenlik kamerası uygulamasının benzerinin, merkez ve bazı ilçelerdeki parklarda da hayata geçireceklerini belirtti.

"Çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncelikleri arasında yer alıyor, daha önce Sincan'da yaptığımız uygulamayı burada da yapacağız."

Uygulama ile büyük ve yoğunluğun yaşandığı 20 pilot parka güvenlik kamerası yerleştirilecek. Talepler değerlendirilerek güvenlik kamerası uygulaması yaygınlaştırılacak.

Parklar güvenlik odasından izlenecek

Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında, parkları takip için güvenlik odası oluşturuldu. İzleme odasındaki görevliler herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde, parkta görevli güvenlik personeline haber verecek. Böylece olumsuz olaylara anında müdahale edilebilecek.

Parklara "Acil durum butonu"

Kurtoğlu, parklara yerleştirilecek ve en yakın emniyet gücünü parka yönlendirecek "Acil durum butonu"yla ilgili de konuştu.

"Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem gereksiz kullanılmasının önüne geçmek hem de doğru zamanda kullanılması konusunda eğitici görseller hazırlıyoruz."

Vatandaşlar parkları, güvenlik kameraları aracılığıyla ankara.bel.tr adresinden de izleyebilecek.

Güvenlik kameraları ve acil yardım butonları ile madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA