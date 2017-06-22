  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Başkent'te otomobil ile servis minibüsü çarpıştı

Ankara'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Başkentte otomobil ile servis minibüsü çarpıştı

Ankara'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde 405. Cadde ile Şehit Rıfat Çelik Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 FH 7062 plakalı otomobil ile 06 C 6493 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü yol kenarında park halindeki 3 otomobile zarar verdi.

Kazada, araçlarda bulunan R.E, B.L, K.Y, F.Y, D.Y. ve Ü.B. ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: ankara, ankara kaza, trafik Kazası
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