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Buradasınız : » » Başkentte "Milli Birlik Yürüyüşü" başladı

Başkentte "Milli Birlik Yürüyüşü" başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis binasından TBMM'ye kadar yapılacak "Milli Birlik Yürüyüşü" başladı.

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Başkentte &quot;Milli Birlik Yürüyüşü&quot; başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binasından TBMM'ye kadar yapılacak "Milli Birlik Yürüyüşü" başladı.

Türkiye genelinde sela okunmasıyla demokrasi nöbetinin başlamasının ardından oluşturulan kortej, TBMM'ye yürüyüşe geçti.

Demokrasi nöbetleriyle eş zamanlı başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıyor.

Milli Birlik Yürüyüşü'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yanı sıra darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler de yer aldı.

Vatandaşlar, Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam edecek yürüyüş boyunca, 3 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyor.

Yürüyüşe, Almanya'dan gelen bir grup bisikletli de katıldı.

Etiketler: ankara, milli birlik yürüyüşü, 15 temmuz, darbe girişimi, fetö
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