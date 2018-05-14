Başkentte kumar operasyonu: 34 gözaltı

Bir ihbarı değerlendiren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara İvedik'te, kumar oynattıkları belirlenen suç örgütü mensuplarını takibe aldı.

Şüphelilerin operasyonları önceden haber alması üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, gece hayatında yüklü miktarda para harcamasından şüphelenilen astsubay M.E.A. ve uzman çavuş A.K. ile bir zabıt katibinin suç örgütüyle irtibat halinde olduklarını belirledi.

Eş zamanlı baskında 34 kişiye gözaltı

İki askerin, jandarma operasyonlarını rüşvet karşılığı önceden suç örgütü mensuplarına bildirdiklerini tespit eden güvenlik güçleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla suç örgütü mensuplarına eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, astsubay M.E.A. ve uzman çavuş A.K. ile bir zabıt katibinin de aralarında olduğu 34 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirilen askerlerin, yakalanmamak için sık sık telefon değiştirdiği belirlendi.

Suç örgütü mensuplarının, İvedik'te kiraladıkları evlerde kumar oynatarak, gecede 400 bin lira civarında para kazandıkları, parası olmayanlara ise kredi kartı üzerinden oyun oynattıkları ifade edildi.

Kaynak: AA