Başkentte 'kobra' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'da labortuvar ortamında imal edilen kobra zehrini yasa dışı yollardan İstanbul’a getirdiğini belirledikleri Ahmet K'yi takibe aldı.

İstanbul’daki iki özel hastanede kobra zehrini analiz ettirerek yüzde 100 saf olduğunu onaylatan Ahmet K, irtibat kurduğu iki doktordan tüp başına 700 bin dolar istedi ancak teklif edilen 100 bin doları az bularak anlaşmadan vazgeçti.

Başkentte, alıcı gibi davranarak irtibata geçen kaçakçılık ekipleri, pazarlık yaparak 3 tüp için 2 milyon dolar karşılığında anlaştı. Zanlı suçüstü yakalandı, yanındaki 3 tüp ile aracındaki 15 tüpte bulunan 0,8 litre kobra zehrine el konuldu.

Kobra zehrinin piyasa fiyatının yaklaşık 12,5 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanılıyor

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.

Daha önce Trabzon, Tokat ve Niğde’de düzenlenen operasyonlarda da değişik miktarlarda kobra zehri ele geçirilmişti. AA