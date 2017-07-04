Başkentte kavga

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler semtindeki bir iş yerinde, çalışanlar ile Irak Türkmenlerinden bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Irak Türkmeni bir kişi bıçakla yaralandı.

Kavganın ardından bazı semt sakinleri sığınmacılara tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan gerginlik ise Suriye ve Irak Türkmeni 7 kişinin hafif yaralanmasıyla sonuçlandı.

Bunun üzerine semt sakinleri sığınmacıları protesto etti.

Çevik kuvvet ve asayiş ekipleri ile özel harekat polislerinin de gönderildiği bölgede gerginliğin büyümemesi için toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile önlem alındı.

Emniyet mensuplarının uyarılarına rağmen dağılmayan bazı kişiler ise polisin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Vali Topaca ve İl Emniyet Müdürü Karaaslan olay yerinde

Ankara Valisi Ercan Topaca ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, semte gelerek gerginliğin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Topaca, daha sonra yaptığı açıklamada, son günlerde Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sığınmacıların karıştığı birkaç olay yaşandığını söyledi.

Demetevler'deki gerginliğin sosyal medyada abartıldığını vurgulayan Topaca, "Olaya karışan 8 kişi var. Onlardan da bir kısmı hastaneye intikal ettirildi, bir kısmı gitmek istemedi. Onlar da darp sonucu yaralanmış." diye konuştu.

"Sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar tespit edilecek"

Topaca, söz konusu olaylarla ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara dikkati çekti.

Söz konusu iletilerin yakından takip edildiğini aktaran Topaca, asılsız haberlerle halkı kin ve nefretle birbirine düşürecek, toplumda tedirginlik oluşturacak, kamu düzenini bozacak paylaşımlarda bulunan kişiler belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.