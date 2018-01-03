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Başkentte karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

Keçiören'de kombiden sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Başkentte karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İncirli Mahallesi Yeşilay Sokağı'nda bir evde yaşayan Nevin T. ve Ali T. ile torunları Sinan Y, Oğuzhan Y. ve Nevin Y, gece yarısı rahatsızlanarak 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ilk yardım ve polis ekipleri evde yaşayanları baygın buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bu arada, Başkent Doğalgaz ekipleri yaptıkları ilk incelemede kombiden karbonmonoksit gazı sızıntısı yaşandığını, evde bulunan bir muhabbet kuşunun da telef olduğunu tespit etti.

Ekipler binada oturan diğer kişileri de uyandırarak tüm dairelerde karbonmonoksit gazı ölçümü yaptı.

Kaynak: AA 

Etiketler: ankara, karbonmonoksit zehirlenmesi
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