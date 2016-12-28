Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 0
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.541
    Euro: 3.687
  • BIST: 77547.71
    Altın: 129.917

Kapat
Buradasınız : » » Başkent'te kar tatili

Başkent'te kar tatili

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Başkentte kar tatili

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi. 

Yoğun kar etkili oldu

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehir genelinde etkili oldu.

Ankara genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir içindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait araçlar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. AA

Etiketler: Kar yağışı, ankara kar tatili
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER