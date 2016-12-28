Başkent'te kar tatili

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yoğun kar etkili oldu

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehir genelinde etkili oldu.

Ankara genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir içindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait araçlar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. AA