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Buradasınız : » » Başkentte kaçak silah operasyonu

Başkentte kaçak silah operasyonu

Ankara'da haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiden 13'si gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Başkentte kaçak silah operasyonu

Yasa dışı yollarla elde edilen faturasız ve ruhsatsız silahları piyasaya sürdükleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 13'e çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.

Yakalama kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, değişik çapta ruhsatsız 21 tabanca, 528 fişek ile 49 av tüfeği ve 21 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Firari 3 kişinin yakalanmasını yönelik çalışmalar sürüyor.

 

AA

Etiketler: silah, kaçakçılık, emniyet
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