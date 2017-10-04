Başkentte kaçak sigara operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül Salı günü Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ulus istikametine seyir halindeki 06 SAA 130 plakalı aracı, durumundan şüphelenerek durdurdu.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama karar üzerine araçta arama yapan ekipler, arka koltuk ve bagaj bölümünde su sebillerinin iç kısımlarına gizlenmiş halde 5 adet kolilere sarılmış 200 karton kaçak sigara ele geçirdi.
Araçta bulunan Suriye uyruklu Zekeriya Ahmed ve Sabrı Kebbeh War gözaltına alınarak emniyete götürüldü.