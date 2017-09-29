Başkent'te hastanede kimyasal sızıntı paniği

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu binadaki "nötralizasyon" işlemi yapan cihazdaki arızadan dolayı oluşan gaz yayılımı nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu E blokta, atık sistemindeki zararlı maddeleri zararsız hale getirerek "nötralizasyon" işlemi gerçekleştiren cihazdaki teknik arızadan dolayı kimyasal maddelerin birbirine karışıp ortama gaz yayılımı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, idare tarafından olayın gerçekleştiği binanın hızla tahliye edildiği ve güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından olay mahallinde gerekli ölçümlerin yapıldığı, klor tankının izole edilerek bertarafı için laboratuar hizmeti veren firmaya teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Ölçümlerde serbest klor miktarı 0,72 ppm olarak tespit edilmiştir. Klor için eşik değer 0,50 olduğu için binanın boş kalması ve AFAD tarafından yapılacak seri ölçümlerde eşik değerin altına inene kadar kullanılmaması idaremize bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saat 17.00'de yapılan ölçümde ise serbest klor miktarının 0,40 ppm olarak tespit edildiği ve havalandırmanın gerekli tahliyeyi sağladığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD, seri ölçümlerde değerin daha da düşmesi sonrasında binanın tekrar kullanılabileceğini belirtmiştir. Olayın gerçekleştiği bina, sadece laboratuarlar ve bazı idari birimlerin olduğu bir binadır. Poliklinik ve yataklı servisler ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hastanemizin günlük işleyişinde herhangi bir aksama olmamıştır. Olayın gerçekleştiği andan itibaren hiçbir hastamıza, hasta yakınımıza ve hastane personelimizin sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, olayı haber alır almaz hastaneye giderek, yerinde incelemeler yaptığı ve yetkililerden bilgi aldığı, gerekenin yapılması talimatını verdiği bildirildi.