  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.563
    EURO 4.206
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.927
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkent'te hastanede kimyasal sızıntı paniği

Başkent'te hastanede kimyasal sızıntı paniği

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahlil cihazındaki teknik arıza nedeniyle gaz açığa çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte hastanede kimyasal sızıntı paniği

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu binadaki "nötralizasyon" işlemi yapan cihazdaki arızadan dolayı oluşan gaz yayılımı nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu E blokta, atık sistemindeki zararlı maddeleri zararsız hale getirerek "nötralizasyon" işlemi gerçekleştiren cihazdaki teknik arızadan dolayı kimyasal maddelerin birbirine karışıp ortama gaz yayılımı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, idare tarafından olayın gerçekleştiği binanın hızla tahliye edildiği ve güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından olay mahallinde gerekli ölçümlerin yapıldığı, klor tankının izole edilerek bertarafı için laboratuar hizmeti veren firmaya teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Ölçümlerde serbest klor miktarı 0,72 ppm olarak tespit edilmiştir. Klor için eşik değer 0,50 olduğu için binanın boş kalması ve AFAD tarafından yapılacak seri ölçümlerde eşik değerin altına inene kadar kullanılmaması idaremize bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saat 17.00'de yapılan ölçümde ise serbest klor miktarının 0,40 ppm olarak tespit edildiği ve havalandırmanın gerekli tahliyeyi sağladığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD, seri ölçümlerde değerin daha da düşmesi sonrasında binanın tekrar kullanılabileceğini belirtmiştir. Olayın gerçekleştiği bina, sadece laboratuarlar ve bazı idari birimlerin olduğu bir binadır. Poliklinik ve yataklı servisler ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hastanemizin günlük işleyişinde herhangi bir aksama olmamıştır. Olayın gerçekleştiği andan itibaren hiçbir hastamıza, hasta yakınımıza ve hastane personelimizin sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, olayı haber alır almaz hastaneye giderek, yerinde incelemeler yaptığı ve yetkililerden bilgi aldığı, gerekenin yapılması talimatını verdiği bildirildi.

Etiketler: ankara hastane, ankara eğitim ve araştırma hastanesi, Gaz kaçağı, kimyasal sızıntı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER