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Başkentte hap kaçakçılarına operasyon

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ''merdiven altı'' olarak tabir edilen yollarla cinsel uyarıcı hapları üreten ve satışa hazır hale getiren şebeke suç üstü yakalandı.

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Başkentte hap kaçakçılarına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Pursaklar ilçesinde cinsel uyarıcı hapları "merdiven altı" tabir edilen yöntemle ürettikleri ve anlaşmalı matbaalara bastırdıkları kutularda satışa hazır hale getirdikleri belirlenen şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.

Alınan bilgilere göre yasal olmayan yollarla ülkeye sokulup "merdiven altı" yöntemlerle işlendikten sonra anlaşmalı maatbalar tarafından kutuları hazırlanıp satışa hazır hale getirilen ürünlere ihbar üzerine ulaşıldı.

Ekipler, hapların saklandığı yeri tespit edebilmek için çalışma başlattı. Pursaklar'da ara sokakta bir binanın altındaki dükkanın depo olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, 10 gün önce depoyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler depoya baskın düzenledi. Operasyon sırasında depoda bulunan Fatih D. ile şebekenin elebaşı olduğu belirlenen Veli O. ve dükkan sahibi Mustafa Z. gözaltına alındı.

Operasyonda, kutu içerisinde binlerce hap ile 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şebekenin elebaşı Veli O'nun Ankara Kızılay'da cinsel içerikli ürünler satan bir işyerine sahip olduğu ve bu yasal olmayan yollarla ürettikleri ürünleri uçuk fiyatlarla satışa sunduğu belirlendi.

Emniyette sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Veli O. tutuklanırken, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler: Başkent, ankara, uyuşturucu, hap kaçakçılığı, operasyon
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