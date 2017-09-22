Başkent'te geniş çaplı asayiş denetimi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yaklaşık 600 polisin katılımıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimlere, Yunus Timleri, Çevik Kuvvet, Çocuk, Yabancılar, Narkotik, Özel Harekat, Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Denetimlerde görev yapan yaklaşık 600 polis, Çankırı Caddesi, Hıdırlık Tepe, ATA Sanayi Bölgesi ve ara sokaklarda uygulama yaptı.

Uygulamalar kapsamında 174 araç ve 5 iş yerinde arama yapılırken, 488 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Uygulamalarda aranan 1 kişi de yakalandı.