Başkent'te fırın yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Keçiören'de bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binanın tamamını sararken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevleri gören bazı çalışanlar kendilerini dışarı atarken, işçilerden Abdullah Bektaş içeride mahsur kaldı.

Yan binada oturanlar evlerinden çıkartıldı

Olay yerine gelen itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi içeriye girmeye çalıştığı sırada işerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle daha da büyüyen yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti.

Fırının çatısından yükselen alevlerin çevreye sıçrama ihtimali üzerine yan binada oturanlar evlerinden tahliye edildi.

Yangını söndürme çalışmaları 1 saat sürdü

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonrası içeri giren itfaiye ve UMKE ekipleri, Bektaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA