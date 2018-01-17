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Buradasınız : » » Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara'daki FETÖ soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 34 zanlıdan 9'u yakalandı.

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Başkentte FETÖnün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara Batı Adliye Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev yapan 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ ile irtibatlı finans kurumlarına para yatırdıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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