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Başkentte FETÖ soruşturması: 5 tutuklama

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

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Başkentte FETÖ soruşturması: 5 tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar K.T, F.Ç, A.G, H.C. ve E.S. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Tutuklananlardan bazı zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve örgütün üst yönetimiyle irtibatlı oldukları iddia edildi.

Etiketler: Başkent, fetö soruşturması
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