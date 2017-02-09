  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.686
    EURO 3.937
  • BIST 88830.21
    ALTIN 146.474
Buradasınız : » » Başkent'te FETÖ operasyonu

Başkent'te FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve daha önce kamu görevinden ihraç edilen bir vali yardımcısı ve 2 kaymakam tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen bir vali yardımcısı ve 2 kaymakam tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir eski vali yardımcısı ve 2 eski kaymakam, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren eski Bolu Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş, eski Kastamonu Ağlı Kaymakamı Adnan Şen ve eski Çankırı Eldivan Kaymakamı Sinan İnaltekin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimlikliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan eski Bolu Vali Yardımcısı Ertaş, eski Kastamonu Ağlı Kaymakamı Şen ve eski Çankırı Eldivan Kaymakamı İnaltekin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların, KHK ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

Etiketler: fetö, bir vali yardımcısı ve 2 kaymakam tutuklandı.
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER