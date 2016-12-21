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Başkentte FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

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Başkentte FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 zanlıyı gözaltına aldı.

Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başkentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 29'u gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının Adalet Bakanlığında çalışırken ihraç edildiği, bazılarının ise görevlerini sürdürdüğü belirtildi. AA

Etiketler: ankara, fetö
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