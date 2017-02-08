  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Başkent'te FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

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Başkentte FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında FETÖ ile iltisakı ve irtibatı tespit edilerek, kapatılan eğitim kurumlara yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Sincan'da FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan okulun 26 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade verdikten sonra salıverildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 kişinin ise firari olduğu belirtildi.

Tutuklanan zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte mali destek sağladıkları öğrenildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların ise örgütün çözülmesine yönelik samimi itiraflarda bulundukları kaydedildi.

Etiketler: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, fetö, eğitim kurumları, 10 tutuklama
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