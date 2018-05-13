Başkent’te ev yangını

Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çulluk Sokak'ta bir apartmanın giriş katında Aynur Pekyürek'in yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar tüm apartmanı sardı. Komşuların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Apartman sakinleri, yoğun duman nedeniyle kendilerini sokağa attı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA