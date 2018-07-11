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Başkent'te elektrik trafosunda patlama

Ankara'da Keçiören'de elektrik trafosunda patlama oldu. Patlama sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi oluştu.

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Başkentte elektrik trafosunda patlama

Keçiören İncirli Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı.

Patlama, parkta yürüyüş yapan vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve teknik ekipler sevk edildi.

Bazı bölgelerde kesinti meydana geldi

Yanan trafo, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Trafo patlaması nedeniyle, İncirli, Etlik, Aşağı Eğlence Mahallelerinde elektrik kesintileri oluştu.

Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürürken, elektriği bulunmayan diğer mahallelere de en kısa sürede yeniden elektrik verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: trafo patlaması, trafo, elektrik kesintisi, ankara
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