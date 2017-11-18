Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri başladı

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla EGO otobüslerinin gece saatlerinde de hizmet verme uygulaması 35 hatta, 280 sefer ile başladı.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, dün gece yarısı Kızılay'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Gündoğdu, dün gece itibarıyla merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Ankaralılar artık sabaha kadar EGO otobüsleriyle 9 metropol ilçede rahatça seyahat edebileceğini belirten Gündoğdu, "Bu gece itibarıyla ilk seferlerimiz başlıyor. Toplam 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek. Bu seferler saat 02.00'ye kadar normal olarak devam edecek, daha sonra 03.00, 04.00 ve 05.00'te saat başı olarak devam edip 06.00'da normal seferlerle tekrar geri döneceğiz." diye konuştu.

Metro sefer saatleri uzatıldı

Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini aktaran Gündoğdu, saat 24.00'te biten metro seferlerinin 01.00'e kadar uzatıldığını kaydetti.

AA