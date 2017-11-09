  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Başkentte DEAŞ'a yönelik dev operasyon

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

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Başkentte DEAŞa yönelik dev operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik 250 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

Aralarında DEAŞ'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

AA

Etiketler: Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyon
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