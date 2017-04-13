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Başkentte 'ByLock' kullanan 6 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, "ByLock" kullandıkları belirlenen, aralarında eski SİSİAD Genel Sekreterinin bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

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Başkentte ByLock kullanan 6 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları belirlenen, aralarında eski Sincan Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SİSİAD) Genel Sekreterinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında eski SİSİAD Genel Sekreteri M.İ.A'nın da bulunduğu 6 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından, eski SİSİAD Genel Sekreteri M.İ.A, eski Diyanet İşleri Başkanlığı personeli M.D, eski komiser yardımcısı M.Ö, eski öğretmenler Ö.A ve T.B. ile örgüt evlerinde görevli E.A, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmak suçlarından tutuklandı.

Zanlıların, cep telefonlarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu kaydedildi.

Etiketler: ankara, Başkent, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bylock, tutuklama
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