Başkentte "Büyük Dönüş" yürüyüşüne destek

Türkiye'de yaşayan misafir Müslüman öğrenciler ve Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Filistin'de "Toprak Günü" anısına gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek için bir araya geldikleri Seğmenler Parkı'nda Filistin bayrağı açtı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrenci Adil El Saidi, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için toplandıklarını bildirerek Filistin halkının yalnız olmadığını ifade etti.

Eyleme destek veren herkese teşekkür eden Saidi, "Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadınız. Bütün dünya ve İsrail'e sesleniyoruz. Biz o topraklara geri döneceğiz. Orası bizim, Kudüs bizim, Gazze bizim, Filistin bizim" dedi.

Öğrenciler daha sonra Arapça basın açıklaması yaptı.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri adına söz alan Mustafa Sinan, ümmetin başkenti olan Kudüs'ün kurtuluşu, Müslümanların ve bütün dünyadaki mazlumların kurtuluşu için bir araya geldiklerini belirtti.

"Mazlum Müslümanlara sahip çıkmaya çalışıyorlar. Fakat ne yazık ki küresel emperyalizmin elinde olan medya ve iş birlikçileri bizlerin sesini çok fazla duyurmuyorlar. Ama onlar duyurmasalar da Rabb'im bir şekilde sesimizi duyuracak. Doğu Guta'da yapılan katliamı bir gün mutlaka görecekler. Gazze, Irak, Felluce, Myanmar'daki Müslümanların, Bosna'da, Kosova'daki zulmün ve bütün dünyadaki zulmün muhakkak hesabı bir gün sorulacak."

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bugüne kadar aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA