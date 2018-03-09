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Buradasınız : » » Başkent'te belediye otoparkı 1 TL

Başkent'te belediye otoparkı 1 TL

Ankara'da belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacak.

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Başkentte belediye otoparkı 1 TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Nallıhan'da ilçe esnafını ziyareti sırasında müjdeyi verdi.

Tuna, vatandaşların otopark alışkanlığını geliştirmek ve trafik akışını daha sağlıklı bir hale getirmek maksadıyla otopark ücretlerinde indirim yaptıklarını söyledi.

"Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacak." 

"Otoparklarda ilk 1 saat ücretsiz, 1 saatten sonraki 24 saatlik kullanım 1 TL" başlıklı gündem maddesinin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüleceğini sözlerine ekleyen Mustafa Tuna, uygulamanın, Meclisin onayından geçmesinin ardından başlayacağını da söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mustafa tuna, ankara, otopark, otopark ücreti, belediye otoparkı
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