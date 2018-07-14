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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapılacak, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümü anma etkinliği nedeniyle başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, Kızılay Millî İrade Meydanı’nda yapılacak "15 Temmuz etkinlikleri" ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında, 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00’den etkinlik sona erene kadar başkentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

GMK Bulvarı (Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası), Atatürk Bulvarı (Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Sıhhiye Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (Kolej Meydanı ile Kızılay Millî İrade Meydanı arası), Millî Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokaklar.

Valilik, başkentlilerin mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollarla ilgili durumu dikkate almalarını istedi.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: trafiğe kapatılacak yollari 15 Temmuz etkinlik, ankara, Başkent
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