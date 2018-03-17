  • 17 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.824
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri nedeniyle başkentte yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 07.00-12.00 saatlerinde Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi (Gençlik Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi-Anıt Caddesi arası) ve Spor Park Caddesi ile Anıt Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde aynı saatler arasında Şebeke Sokak'ın tamamında, Huri Sokak'ta (Uslu Sokak-Başarı Sokak arası) ve Uslu Sokak'ta (Mamak Caddesi-Alkış Sokak arası) ulaşım çift yönlü olarak sağlanamayacak.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı 

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayının da yapılacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda bugün saat 23.00'ten kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları (üst geçitler hariç), Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) çift yönlü olarak, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı istikametine çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşlardan mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaf, Başkent, ankara, trafik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER