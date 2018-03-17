Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 07.00-12.00 saatlerinde Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi (Gençlik Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi-Anıt Caddesi arası) ve Spor Park Caddesi ile Anıt Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde aynı saatler arasında Şebeke Sokak'ın tamamında, Huri Sokak'ta (Uslu Sokak-Başarı Sokak arası) ve Uslu Sokak'ta (Mamak Caddesi-Alkış Sokak arası) ulaşım çift yönlü olarak sağlanamayacak.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayının da yapılacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda bugün saat 23.00'ten kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları (üst geçitler hariç), Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) çift yönlü olarak, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı istikametine çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşlardan mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA