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Buradasınız : » » Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Arena'da halkoylamasına ilişkin gerçekleştireceği toplantı nedeniyle Başkentte yarın bazı yollarda araç trafiğine izin verilmeyecek.

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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Arena'da halkoylamasına ilişkin gerçekleştireceği toplantı nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Arena Spor Salonunda yarın gerçekleştireceği "Gelecek İçin Evet" programı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması adına bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları) ile Hipodrom Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı'nda (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları) saat 11.00'den etkinlik sona erene kadar araç trafiği sağlanamayacak.

Etiketler: ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ankara arena, halk oylaması
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