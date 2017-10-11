Başkentte asayiş uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Sakarya Caddesi ve çevresinde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli kişiler ve iş yerleriyle ilgili denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Yunus ekiplerinden 115 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve 375 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bazı suçlardan arandığı tespit edilen bir kişiyi yakaladı.

Öte yandan, uygulama kapsamında 11 iş yeri denetlenerek 6 iş yerinin sorumlularına 12 bin 390 lira idari para cezası kesildi.