  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 4.375
  • BIST 103394
    ALTIN 153.32
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkentte asayiş uygulaması

Başkentte asayiş uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Sakarya Caddesi ve çevresinde eğlence mekanları ile iş yerlerine yönelik uygulamalarını artırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte asayiş uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Sakarya Caddesi ve çevresinde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli kişiler ve iş yerleriyle ilgili denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Yunus ekiplerinden 115 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve 375 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bazı suçlardan arandığı tespit edilen bir kişiyi yakaladı.

Öte yandan, uygulama kapsamında 11 iş yeri denetlenerek 6 iş yerinin sorumlularına 12 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

Etiketler: Ankara emniyet müdürlüğü, Kızılay Sakarya Caddesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER