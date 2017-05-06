Başkentte asayiş operasyonu

Ankara'da 327 polis ve 310 jandarmanın katıldığı operasyonda aranan 42 kişi ile 347 dilenci yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş, uyuşturucu ve dilenci operasyonu yaptı.

Ekiplerce Altındağ ilçesinde yapılan çalışmalarda aranan 42 şüpheli gözaltına alındı, 347 dilenci yakalandı.

Yakalan dilencilerden Irak ve Suriye uyruklu 131 kişiden bazıları tedbir amaçlı Adana Düziçi Kampı'na gönderildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonu yöneten yetkililerle birlikte açıklamalarda bulundu.

Ankara Valisi Topaca, dün sabah başlatılan operasyonların sürdüğünü belirterek, uyuşturucu ve dilencilerle mücadelenin çok kapsamlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.