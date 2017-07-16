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Buradasınız : » » Başkentte 400 araçlık '15 Temmuz' konvoyu

Başkentte 400 araçlık '15 Temmuz' konvoyu

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 400 araçlık konvoy, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla şehir turu gerçekleştirdi.

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Başkentte 400 araçlık 15 Temmuz konvoyu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kamyon, otobüs ve iş makinelerinden oluşan 400 araç şehir turu attı.

Kamyon, otobüs ve iş makinelerinden oluşan konvoy, belediyenin Güvercinlik Tesisleri'nden hareket etti.

Araçlara, Türk bayraklarının yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar ve çeşitli pankartlar asıldı.

Konvoy, şehrin birçok noktasından geçerek Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda etkinliği tamamlayacak. 

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi
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